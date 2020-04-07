Минфин: на преодоление кризиса из-за Covid-19 доступны 4 млрд евро

Для преодоления кризиса, вызванного распространением Covid-19, доступны 4 млрд евро, сообщил журналистам министр финансов Янис Рейрс.

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По его словам, в Государственной кассе образовался остаток на 2,6 млрд евро (наличные деньги), а еще 1,5 млрд евро доступны стране в виде различных европейских финансовых инструментов.

На фоне двух государств, которые для поддержки экономики имеют десятки миллиардов, в Латвии не так много средств, но, если учитывать ВВП, то речь идет о довольно внушительной сумме, пояснил министр.

Он уверен, что денег сейчас достаточно для поддержки жителей и предприятий и стимулирования экономики.