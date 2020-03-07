Минфин начнет работу над новым планом по борьбе с теневой экономикой
Foto: LETA

На следующей неделе в Минфине состоится совещание, на котором будут обсуждаться предложения по новому плану борьбы с теневой экономикой.

В настоящее время действует утвержденный в 2016 году план по ограничению теневой экономики на период до 2020 года. Новый план будет охватывать период с 2021 по 2025 год.

На совещании будет заслушан доклад о государственной исследовательской программе "Уменьшение теневой экономики для обеспечения устойчивого развития государства", а также рассмотрены предложения Минфина по разработке плана на новый период. В совещании примут участие ответственные должностные лица министерств.

В действующем плане борьбы с теневой экономикой основное внимание уделено таким отраслям, как строительство и транспорт, торговля и обслуживающая сфера.

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LETA

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LETA
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