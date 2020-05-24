Минфин начнет служебную проверку решений главы VID Яунземе

Действия главы Службы госдоходов (VID) Иевы Яунземе, которая принудительно перевела чиновника VID Мариса Кнокса в Финансово-таможенной полиции, вынудили Министерство финансов начать проверку принятого Яунземе решения. Сам Кнокс пожаловался передаче Nekā personīga телеканала TV3 на то, что его квалификация не соответствует требованиям, необходимым для работы с уголовными процессами — он юрист и ранее работал в Управлении персонала VID.

"Уже в первый день мне на стол положили три реальных уголовных процесса, а сейчас, за первую неделю работы, на мне уже шесть уголовных процессов, причем такие, в которых следует следовать четким указаниям прокурора. Одним словом, меня словно опытного следователя бросили в полноценную атмосферу расследований. Конечно, стараюсь сделать то, что могу, углубляюсь в эти дела и даю оценку", — рассказал Кнокс.

Передача отмечает, что в нормативных актах указано, что старшим следователем может стать лишь лицо, у которого имеется как минимум два года опыта в расследовании преступлений. У Кнокса такого опыта нет. Он проинформировал свое руководство, что не располагает необходимыми знаниями в расследовании уголовных процессов и запросил обучение. Лишь после настойчивых просьб к нему приставили ментора — другого полицейского, у которого он может спрашивать совета.

При этом сам Кнокс подозревает, что данная ротация была сделана с целью наказать его. Дело в том, что ранее глава VID Яунземе отказывалась начать дисциплинарное дело в отношении начальника отдела таможенных расследований Андриса Аболса, о чем ее просил Кнокс. Теперь же Аболс является начальником Кнокса.

"Происходит то, что можно было предугадать: в отношении меня пытаются быстрыми темпами констатировать, что не могу выполнять эти чуждые для меня и несоответствующие моей квалификации обязанности. И тогда смогут объективно констатировать нарушения с моей стороны и начать дисциплинарное дело", — рассказал Кнокс. Он подчеркнул, что является юристом, который получил высшее образование 20 лет назад, и уголовное право было лишь одним из предметов, которые он в те времена изучал.

Глава подкомиссии Юридической комиссии Сейма Андрей Юдин выразил Nekā personīga свое недоумение поступками руководства VID. "Юрист — очень широкое понятие. Люди с юридическим образованием работают в самых разных сферах. Как и врачи", — сказал политик, сравнив случай Кнокса с ситуацией, когда дантисту дают скальпель и требуют оперировать пациента.

Представитель Госканцеляции Эрика Громуле также пояснила передаче, что руководитель VID в данном случае несет ответственность за то, что допустил перевод чиновника, и сам VID как орган также должен оценивать соответствие чиновника новой должности. "Так как решение о переводе Кнокса приняла гендиректор VID Иева Яунземе, она не только ответственна за то, насколько правовыми были эти действия, но также будет частично нести ответственность, если у следователя Кнокса из-за недостаточных знаний или опыта возникнет какая-то накладка на работе", — отмечает Nekā personīga.

Министр финансов Янис Рейрс также создал комиссию по служебному расследованию, чтобы оценить поступки Яунземе, которая несколько раз отказывалась возбуждать дисциплинарные дела в отношении некоторых высокопоставленных сотрудников — после того, как соответствующие следственные комиссии VID советовали это сделать. Будет рассмотрен и случай с переводом Кнокса на несоответствующую должность.

"Я письменно потребовал от руководителя VID проинформировать о создавшейся ситуации. В понедельник получил жалобы Кнокса с описанием сложившейся ситуации и его видении. После этого я попросил начать служебную проверку, чтобы ознакомиться со всеми необходимыми фактами", — сказал Nekā personīga министр финансов.