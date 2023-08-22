Минфин не уверен в том, что Резекне сможет выполнять обязательства перед кредиторами

Оценив представленный Резекненским самоуправлением план действий по преодолению финансового кризиса, Министерство финансов не обрело уверенность в том, что муниципалитет сможет выполнять свои обязательства перед кредиторами, сообщили агентству LETA представители Минфина.

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Проанализировав план действий самоуправления, был сделан вывод, что дума планирует внести поправки в муниципальный бюджет, сократив расходы на 1,23 миллиона евро, что составляет лишь 31% от дефицита бюджета — 3,9 миллиона евро. В свою очередь, остальную часть дефицита бюджета самоуправление планирует покрыть за счет новых заемных средств этого года.

Также был сделан вывод, что, несмотря на запланированные поправки к муниципальному бюджету о сокращении расходов на 1,23 миллиона евро, поправки также увеличат расходы на содержание на 1,47 миллиона евро. Поэтому есть риск, что Резекненская дума не включила в первоначальный план бюджета все расходы на 2023 год.

Власти Резекне отметили, что для выплаты компенсации необходим краткосрочный кредит в размере 1,34 миллиона евро. По мнению Минфина, это также создает риск того, что дума не включила все расходы этого года на зарплату сотрудников за полный бюджетный год в утвержденный план. Также установлено, что руководство Резекненской думы часто меняет информацию в отчетах, не давая тем самым четкого представления об истинном финансовом положении самоуправления.

Для того, чтобы обеспечить денежный поток для покрытия дефицита бюджета и завершения проектов, Резекне в этом году необходимо шесть новых кредитов на общую сумму 5,73 миллиона евро, которые не могут быть предоставлены, подчеркнули в Минфине.

Согласно закону "О государственном бюджете на 2023 год и рамках бюджета на 2023, 2024 и 2025 годы", установлены жесткие ограничения для муниципалитетов с обязательствами, превышающими 20%, на получение новых кредитов и предоставление гарантий — только для обеспечения предварительного финансирования проектов, софинансируемых Европейским союзом (ЕС), а дума подтвердила, что может выполнять свои обязательства и произвести платежи, у которых наступил срок оплаты.

Объем муниципальных кредитов и гарантийных обязательств по отношению к запланированным доходам бюджет, включая новые запланированные кредиты, остается очень высоким: в 2023 году он составляет 17%, в 2024 году — 23,6%, в 2025 году — 21,7%, а также в среднем 20,3% в последующие четыре года.

Также у Резекненской думы есть просроченные платежи. По состоянию 1 августа они составили 0,9 миллиона евро, что по сравнению с предыдущим месяцем меньше на 120 тысяч евро.

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Несмотря на сложную финансовую ситуацию, 15 августа Резекненская дума приняла пять решений о кредитах для реализации своих приоритетных инвестиционных проектов и краткосрочном кредите для покрытия дефицита бюджета. В Минфине отметили, что в бюджете самоуправления на 2023 год не предусмотрено финансирование для завершения проектов, поэтому оно взяло на себя обязательства без финансового обеспечения. Согласно закону "О бюджетах самоуправлений", в решении думы, которым муниципалитет принимает на себя долгосрочные обязательства, предусматриваются также источники финансирования, строго соблюдая установленные в нормативных актах требования.

Учитывая все эти выводы, министр финансов Арвилс Ашераденс попросил министра охраны среды и регионального развития оценить законность деятельности Резекненского самоуправления в связи с вышеуказанной информацией и использовать предусмотренные в законе полномочия, оценив ответственность мэра и думы.

В Минфине подчеркнули, что в случае, если Резекненское самоуправление не сможет расплатиться по своим обязательствам и если не будут найдены решения по решению ситуации с бюджетом, министр призвал Резекненскую думу оценить, не вступил ли в силу какой-либо из признаков, указанных в законе "О стабилизации финансов самоуправлений и мониторинге финансовой деятельности самоуправлений".

Согласно закону "О бюджетах самоуправлений", председатель муниципальной думы отвечает за организацию и управление процессом исполнения бюджета, а дума организует исполнение бюджета, обеспечив рациональное использование средств, исходя из действующих правовых актов.