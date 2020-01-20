Минфин предлагает повышать ставку акцизного налога на алкоголь постепенно

Министерство финансов предлагает ставку акцизного налога на алкоголь повышать постепенно, сказал Латвийскому радио советник министра финансов Яниса Рейрса Интс Далдерис.

"Мы предложим политику постепенного повышения акцизного налога, предусмотрев более медленное повышение ставки с учетом того, как растет экономика", — сказал Далдерис.

Более конкретно о предстоящих изменениях ставки акцизного налога на алкоголь он не рассказал, сообщив, что сегодня коалиция приступит к рассмотрению этого вопроса.

В то же время Далдерис отметил, что в соответствии с действующими нормами с 1 марта ожидается очень существенный рост ставки акциза на алкоголь, что может привести к значительным недополученным бюджетом доходам. По словам Далдериса, это могут быть 10-20 млн евро в год.

Кроме того, по словам советника министра финансов, принимая решения по акцизному налогу, важно помнить о том, что в приграничной зоне торговля алкогольными напитками является важной частью экономики.

Как сообщалось, с 1 марта ставка акцизного налога на вина и сброженные напитки крепостью свыше 6% и промежуточные продукты (до 15%) вырастет со 101 до 111 евро за 100 литров, на промежуточные продукты (15%-22%) — со 168 до 185 евро, на спирт и другие алкогольные напитки — с 1564 до 2025 евро, на пиво — с 7,4 до 8,1 евро.