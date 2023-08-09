Минфин: самоуправления смогут выплатить жителям пострадавших от бури домов первичную помощь в размере до 3000 евро

В ходе встречи в Министерстве финансов была достигнута договоренность о том, что в первую очередь самоуправления смогут выплатить своим жителям первичную помощь в размере до 3000 евро на ремонт или замену крыши и окон дома, пострадавшего в результате бури, сообщили представители Минфина.

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В среду, 9 августа, министр финансов Арвил Ашераденс ("Новое Единство") встретился с руководителями самоуправлений, территории которых больше всего пострадали от бури в понедельник. Стороны договорились о едином подходе в вопросе незамедлительного оказания первичной помощи пострадавшим домохозяйствам и жителям.

На встрече присутствовали председатель Добельской краевой думы Ивар Горскис, председатель Елгавской краевой думы Мадарс Ласманис, председатель Тукумской краевой думы Гундар Важа, председатель Мадонской краевой думы Агрис Лунгевич и председатель думы Аугшдаугавского края Арвид Куцинс.

В ходе встречи руководители муниципалитетов подробно рассказали о выявленных последствиях и ущербе, нанесенном ураганом домохозяйствам и муниципальному имуществу. Хуже всего обстоит дело в Добельском крае, где сильный ветер и град повредили несколько сотен домовладений, сорвав крыши домов и других построек, выбив окна. Руководители других самоуправлений рассказали о похожей ситуации и работах по устранению последствий бури.

В ходе встречи была достигнута договоренность о том, что муниципалитеты смогут сначала выплатить своим жителям первичную поддержку на ремонт или замену крыши и окон дома. Ее получат все жители, чье имущество (жилые дома) пострадало от бури. Для индивидуальных жилых домов единовременная поддержка может быть выплачена в размере до 3000 евро, но не более 20 евро за квадратный метр. Владельцам квартир в многоквартирных домах будет предоставлена поддержка в размере 20 евро за квадратный метр.

Планируется, что Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (МОСРР) предложит правительству принять соответствующие распоряжения уже в ближайшие дни.

В дополнение к этим инициативам самоуправления также смогут принимать решение о дополнительной поддержке своих жителей в каждом конкретном случае.

Кроме того, самоуправление сможет запросить средства на возмещение расходов, выплаченных в соответствии с обязательными правилами самоуправления собственнику (собственникам) жилого дома или владельцам квартир на ремонт жилого дома для устранения последствий стихийного бедствия в соответствии с законом "О содействии в решении квартирных вопросов".

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Самоуправление обеспечивает объекту инфраструктуры, указанному в заявке, софинансирование в размере не менее 50%. В настоящее время муниципалитеты собирают информацию и запрашивают необходимые средства у МОСРР.

Самоуправления также могут затребовать средства в форме ассигнований из государственного основного бюджета на непредвиденные расходы по устранению последствий стихийных бедствий, на возмещение причиненного стихией ущерба объектам инфраструктуры, находящимся в собственности или управлении самоуправления. При этом самоуправление должно обеспечить софинансирование на устранение ущерба в размере не менее 30%.

Принимая во внимание ограниченность финансовых ресурсов, имеющихся у органов местного самоуправления, и необходимость в кратчайшие сроки оказать финансовую поддержку для устранения последствий разрушений, причиненных стихийным бедствием, владельцам жилых домов и квартир, министр финансов призвал государство оказать более значительную финансовую поддержку тем муниципалитетам, которым стихия нанесла наибольший ущерб.

Поэтому уже разработаны предложения и в ближайшие дни в правительстве будут внесены поправки в правила Кабинета министров, согласно которым в случае масштабных стихийных бедствий, если размер причиненного ущерба превышает 2% от запланированных бюджетных расходов самоуправления в текущем году, Кабмин сможет принять решение о другом размере софинансирования самоуправления, не менее чем в размере 10%. Соответственно, государство сможет обеспечить помощь в размере до 90% расходов.

В ходе встречи министр также проинформировал представителей дум о том, что незамедлительное устранение последствий бури является основанием для применения переговорной процедуры, которая дает возможность заключить соответствующие договоры в кратчайшие сроки, без проведения конкурсов.

Положения закона о государственных закупках допускают исключительные случаи, когда заказчик в лице самоуправления может применить процедуру переговоров, если в результате непредвиденных чрезвычайных обстоятельств возникла объективная ситуация, при которой из-за срочности невозможно применить открытый конкурс, закрытый конкурс или конкурсную процедуру с проведением переговоров, в том числе ускоренные процедуры, при которых сокращаются сроки подачи заявок или предложений.

Непредвиденными считаются обстоятельства, выходящие за границы нормальной экономической и социальной ситуации, такие как аварии или стихийные бедствия, в связи с которыми возникает острая необходимость в проведении закупок для устранения возникших в результате непредвиденных чрезвычайных обстоятельств последствий, при этом основание для применения этого порядка не обязательно должно быть связано с объявленной в стране чрезвычайной ситуацией.