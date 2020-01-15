Минфин скоро расскажет о планируемых изменениях в налоговой системе

Министерство финансов в начале февраля может выступить с первоначальным предложением по изменениям в налоговой системе, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш в среду, 15 января, в передаче TV3 "900 секунд".

Он подчеркнул, что планируется не "массовая реформа" налоговой системы, а улучшения, чтобы сделать применение налогов более справедливым и недружественным по отношению к теневой экономике.

"Многие начинают понимать, что большинство работающих платят налоги по одному режиму, а другие совершенно легально платят меньшие налоги. Справедливо ли это, если в конечном итоге все ожидают одинакового здравоохранения, социальных гарантий и образования для своих детей? Нужно искать, что мы могли бы сделать, чтобы выровнять все это, чтобы все равномерно вносили деньги в систему", - сказал Кариньш.

Предложение Минфина по изменениям в налоговой системе будет обсуждаться в обществе, среди экспертов и в Сейме.