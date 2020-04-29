Минфин: существенно уменьшилось негативное влияние RS на госбюджет

Существенно уменьшилось негативное влияние Rīgas satiksme (RS) на госбюджет, говорится в докладе Минфина, поданном на рассмотрение Кабинету министров.

Как сообщалось, согласно методологии европейской системы счетов, в соответствии с которой обобщается статистика о фискальных показателях стран Европейского союза (ЕС), предприятие RS классифицируется в общий правительственный сектор. В прошлом году Минфин пришел к выводу, что планируемые RS инвестиции в автопарк общественного транспорта оказали на госбюджет 2020 года негативный эффект в размере 71,9 млн евро.

Чтобы компенсировать негативное фискальное влияние RS на баланс бюджета правительства, было предусмотрено, что Госказна в 2020 году до 15 числа каждого месяца будет удерживать из доходов Рижского самоуправления от подоходного налога с населения сумму в размере 38 млн евро в год.

Рижская дума обратилась в Минфин с просьбой уточнить сумму компенсации, принимая во внимание актуализированный прогноз о влиянии RS на баланс бюджета правительства в 2020 году. Эта просьба была обоснована тем, что в прошлом году негативное влияние RS на госбюджет было рассчитано в размере 71,9 млн евро, однако предприятие решило перенести предусмотренную в инвестиционном плане покупку 44 автобусов, 25 троллейбусов, 13 трамваев и других основных средств, что уменьшает негативное фискальное влияние на госбюджет 2020 года до 28,4 млн евро.

Таким образом, Минфин предложит Кабинету министров внести уточнение в бюджет 2020 года, уменьшив сумму компенсации RS до 12,664 млн евро.