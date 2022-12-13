Минимальная зарплата для педагогов в детском саду будет 1070 евро
Foto: LETA

С 1 января минимальная зарплата педагогов в детском саду, работающих на полную ставку, будет 1070 евро, постановил Кабмин.

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С 1 сентября нагрузку на педагогов перераспределят, выделив 34 часа на ведение занятий и шесть часов на выполнение других обязанностей.

Несмотря на увеличение зарплаты, оплата за каждый час для педагогов в детсадах будет на 12,1% ниже, чем у других педагогов.

Для того, чтобы увеличить ставку минимальной зарплаты для педагогов, которые занимаются с детьми от полутора до четырех лет, в бюджетах самоуправлений потребуется 12 326 976 евро.

Чтобы выполнить требования, выдвинутые педагогами основной и средней школы в ходе забастовки, зарплатный фонд нужно увеличить на 11% или на 61,67 миллиона евро. Минимальная зарплата останется на прежнем уровне, 970 евро, но будут дополнительно оплачиваться обязанности, которые ранее не оплачивались.

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