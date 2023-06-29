Конституционный суд (КС) признал не соответствующими Конституции нормы, определяющие минимальную ставку заработной платы педагогов дошкольного образования. Об этом сообщает агентство LETA.

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Нормы признаны не соответствующими принципам правового равенства, определенным в первом предложении статьи 91 Конституции.

38 депутатов Сейма обратились в КС с призывом оценить, соответствует ли базовому закону государства действующее положение об оплате труда педагогов детских садов, которое в пересчете на час работы на одну пятую часть ниже зарплаты педагогов, работающих в других учебных заведениях.

По мнению заявителей, оспариваемое положение не соответствует первому предложению статьи 91 и статьи 107 Конституции, поскольку предусматривает разные минимальные ставки оплаты труда педагогов дошкольного образования по сравнению с педагогами других общеобразовательных уровней.

КС пришел к выводу, что главный вопрос рассматриваемого дела заключается в том, соответствует ли такое регулирование принципу правового равенства, содержащемуся в Конституции. КС учел положения пункта "a" и подпункта "i" статьи 7 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, в соответствии с которыми каждый имеет право на справедливые и благоприятные условия труда, что включает, среди прочего, право работников на получение равного вознаграждения за труд равной ценности.

Суд подчеркнул, что принцип равной оплаты труда признается одним из элементов социальной справедливости и применяется не только к равному или похожему труду, но и к работе равной ценности. При этом, производя оценку работы равной ценности, КС проанализировал такие разработанные комитетом по экономическим, социальным и культурным правам критерии, как навыки, ответственность и условия труда, необходимые для выполнения работы.

Дошкольное образование является первой ступенью общего образования, и латвийская система образования организована таким образом, чтобы в рамках каждой ступени образования обеспечивалось успешное приобретение знаний и навыков, необходимых ребенку для успешного перехода от уровня дошкольного образования к уровню основного, а затем среднего образования. Оценивая навыки, обязанности и условия труда, необходимые для выполнения работы педагога дошкольного образования, КС признал, что установленные различия в работе педагога дошкольного образования и педагогов других общеобразовательных уровней связаны с формой организации обучения, применяемыми методами и приемами.

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В то же время суд признал, что данные различия не являются существенными, поскольку работа всех педагогов, независимо от того, на какой ступени общего образования они работают, направлена на одну общую цель - обеспечить получение качественного общего образования. Навыки, ответственность и условия труда, необходимые для выполнения этой работы, равнозначны, несмотря на особенности возраста обучающихся на каждой ступени образования. Поэтому педагоги дошкольных учреждений, общего основного и общего среднего образования выполняют равноценную работу и находятся в одинаковых условиях, сопоставимых по определенным критериям.

Оценив, есть ли объективные и разумные основания для различного отношения к этим группам лиц, КС констатировал, что Кабинетом министров создана система оплаты труда педагогов общего образования, при которой оплата труда педагогов предусматривается не только из бюджетных средств и целевых дотаций, но и из муниципального бюджета.

Хотя Кабмин принял решение устранить неравенство в минимальных ставках заработной платы педагогов до 1 января 2025 года и неоднократно вносил поправки в оспариваемое положение, постепенно уравнивая самую низкую ставку заработной платы педагогов дошкольных учреждений, она все же отличается от минимальной ставки заработной платы, установленной для педагогов других общеобразовательных уровней.

КС признал, что в основе такого постепенного выравнивания минимальной ставки заработной платы могут лежать соображения, связанные с необходимостью обеспечения стабильности государственного и местного бюджетов. Однако таких аргументов недостаточно для оправдания законной цели различного отношения к группам лиц, находящихся в одинаковых условиях и сопоставимых по определенным критериям.

Таким образом, КС признал нормы Кабмина, определяющие минимальную ставку заработной платы педагогов дошкольных учреждений, не соответствующими принципу правового равенства, который формулирован в первом предложении статьи 91 Конституции, и теряющими силу с 1 января 2024 года.