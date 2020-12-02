Минимальные зарплаты врачей в следующем году вырастут до 1489 евро, медсестер — до 985 евро
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В следующем году минимальная заработная плата медиков вырастет на 25% — с 1187 до 1489 евро для врачей и с 785 евро до 985 евро для медсестер, сообщила представитель Министерства здравоохранения Анна Страпцане.

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Таким образом, минимальная ежемесячная заработная плата сертифицированных врачей увеличится на 302 евро, а минимальная зарплата сертифицированных медсестер и помощников врачей — на 200 евро.

Министерство отмечает, что повышение заработной платы будет обеспечиваться уже пятый год подряд, и требования о постепенном повышении заработной платы медиков, изложенные в законе о финансировании здравоохранения, будут выполнены.

На увеличение зарплат медиков в 2021 году выделено 183 005 047 евро. На 25% будут повышены минимальные зарплаты как медиков, работающих в стационарах, так и принимающих амбулаторно, в том числе зарплаты семейных врачей и резидентов.

Средняя заработная плата за ставку для врачей и функциональных специалистов в 2021 году увеличится на 377 евро, достигнув 1862 евро, а зарплата персонала по уходу за пациентами — на 226 евро, достигнув 1117 евро.

Для увеличения зарплат работников Службы неотложной медицинской помощи и водителей оперативного медицинского транспорта выделено 15,67 млн евро. В свою очередь 4,61 млн евро выделено на увеличение зарплат резидентов.

Из общей суммы 2,54 млн евро выделено на повышение заработной платы медицинских работников Государственного центра доноров крови, Государственного центра судебно-медицинской экспертизы, Национальной службы здравоохранения, Инспекции здравоохранения и Центра профилактики и контроля заболеваний.

В свою очередь, 4,96 млн евро будет направлено в бюджеты других министерств для повышения заработной платы врачей, работающих в других секторах, например, в учебных заведениях и центрах социальной помощи.

Кроме того, Сейм одобрил увеличение финансирования на 1,8 млн евро для покупки инновационных онкологических препаратов, биомаркеров и расширения скрининга рака. Это финансирование будет доступно за счет более быстрого повышения акцизного налога на табачные изделия.

Следующий шаг предусматривает внесение поправок в правила Кабинета министров, сообщает Минздрав.

В целом бюджет сектора здравоохранения в 2021 году составит 1,44 млрд евро. Расходы сектора общего госуправления на здравоохранение составят 5,4% от ВВП.

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LETA

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LETA

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Центр профилактики и контроля заболеваний Кабинет министров Сейм
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