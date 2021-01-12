Минимальный порог пособия по простою будет поднят до 500 евро

Минимальный порог пособия по простою будет поднят с нынешних 330 до 500 евро, сообщили в Министерстве финансов.

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Министерство экономики сообщило, что на совместном заседании Кабинета министров и совета по кризисному управлению во вторник были одобрены поправки, предусматривающие продление программ поддержки по предоставлению пособий по простою и зарплатных субсидий до момента, пока не будут отменены затрагивающие хозяйственную деятельность ограничения, введенные правительством для борьбы с пандемией Covid-19.

Кроме того, правительство поддержало увеличение с 1 января этого года минимального размера пособия по простою с нынешних 330 до 500 евро в месяц для всех целевых групп — сотрудников компаний, самозанятых лиц и плательщиков патентной платы.

Соответственно, до 15 января коммерсанты должны подать заявки на получение пособий по простою и зарплатных субсидий для своих работников за декабрь, до 15 февраля — за январь и т.д. В те же сроки заявки на получение поддержки должны подать также самозанятые лица и плательщики патентной платы.

Правила о вышеупомянутых программах поддержки также были дополнены нормами, согласно которым в заявках на получение госпомощи за март и последующие месяцы работодатели, самозанятые лица или плательщики патентной платы должны будут описывать и связь сокращения своих доходов с введенными правительством ограничениями.