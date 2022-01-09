Минимальный размер студенческой стипендии планируют увеличить до 140 евро

В Латвии планируется до 140 евро увеличить минимальную месячную стипендию студентов колледжей, бакалавриата, магистратуры и докторантуры. Об этом говорится в проекте Министерства образования и науки.

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Минимальный размер месячной стипендии в Латвии не пересматривали уже десять лет. Сейчас это 99 евро для студентов колледжей, бакалавриата и магистратуры, и 113 евро для учащихся в докторантуре.

По мнению министерства, такой стипендии недостаточно, чтобы удерживать лучших студентов в высших учебных заведениях.

В увеличение стипендий планируется вложить 2 494 600 евро.

Сейчас в Латвии работают 26 государственных колледжей и высших учебных заведений. Всего в них учится 56 664 студентов, из них 30 276 — на бюджетной программе.