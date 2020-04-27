Министерства активно доплачивают сотрудникам за работу во время ЧС

Доплату за работу в условиях чрезвычайной ситуации получают многие сотрудники системы государственного управления Латвии. Чаще всего надбавка достается персоналу среднего звена, но в отдельных организациях премируют только руководство, например, в Центре государственного языка, сообщает передача De facto Латвийского телевидения (LTV).

В Министерстве иностранных дел (МИД) доплату получили 126 сотрудников, в среднем — 25% от оклада или по 349 евро (брутто), в Министерстве здравоохранения — 19 человек, в среднем по 20-30% или по 452 евро, в Министерстве внутренних дел — только двое, по 30%, в Министерстве культуры — 11 сотрудников, в среднем по 30%.

В Министерстве благосостояния доплату получили 20 человек, а с учетом подведомственных организаций — 76, средняя надбавка — 251 евро, в Министерстве юстиции — 9 сотрудников, в подведомственных учреждениях — еще 7, средняя доплата — 30%, в Государственной канцелярии — 7 человек, в среднем по 30%-50%.

В МИДе пояснили, что возрос объем работы из-за репатриантов. Если ранее Консульский отдел в год получал около 3500 звонков, теперь такое количество сразу после закрытия границ пришлось обработать за сутки.

Одновременно в Государственной пожарное-спасательной службе (ГПСС) премировали ряд высокопоставленных сотрудников, которые участвовали в заседании различных кризисных структур как на уровне государства, так и на европейском уровне. Доплаты в среднем составили 30%.

Министерство обороны не планирует выплачивать премии сотрудникам, хотя они участвуют в кризисных закупках, а земессарги помогают пограничникам.

В Министерстве финансов также не планируют доплачивать сотрудникам, а в Службе госдоходов (СГД, VID) решили выделить надбавку 32 сотрудникам, в том числе трем руководителям, в среднем по 13%-54% от месячного оклада. На эти цели в апреле выделено 18 570 евро.

В Министерстве сообщения на сверхурочную работу наградили 16 человек (5 руководителей и 11 специалистов), работа которых, например, была связана с организацией специальных рейсов.

Министерство образования и науки за сверхурочную работу доплатило 32 сотрудникам, в среднем по 30%.

Надбавку также получили 20 сотрудников Государственных центров социальной опеки — в среднем по 5%-20%.

В Министерстве юстиции премировали только 9 руководителей, всем выплатили по 30%.

Надбавку в 30% также получили директор и четыре руководителя Центра госязыка за удаленную работу, полную переориентацию надзора за соблюдением законов, возросший объем переводов и разъясненную работу.