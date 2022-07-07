Министерства пока не знают, как может выглядеть “альтернативная служба” в министерствах

Минобороны сообщил, что, одним из видов обязательной службы в армии станет “альтернативная служба” в Министерстве благосостояния или в Министерстве здравоохранения. При этом сами министерства пока не знают, в чем может заключаться такая служба. Об этом агентству LETA рассказали представители министерств.

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Учитывая потенциальную угрозу со стороны России и тот факт, что нынешняя система воинской службы в Латвии себя исчерпала, в течение пяти лет в стране должна появиться служба защиты страны, полагает Министерство обороны. Ожидается, что сначала она будет добровольной, а затем — всеобщей.

Служба может проходить одним из четырех способов — служба защиты страны, Земессардзе (срок службы пять лет, по 20 дней в году), курсы командиров на базе вуза или альтернативная служба — в Министерстве благосостояния или в Министерстве здравоохранения.

При этом пока что представители министерств не смогли ответить на вопрос о том, как будет выглядеть альтернативная служба. В Минздраве заявили, что об этом следует спрашивать у автора предложения — в Минобороны. А в Минблаге отметили, что приветствуют создание такой службы, и похожая уже была в девяностых. При этом о том, как это может происходить, министерству также известно немногое — скорее всего, пройдут годы, прежде чем появится такая служба.

Уже сообщалось, что 1 января 2023 года начнется первый добровольный призыв, в рамках которого на службу планируют принять 1000 человек. Срок службы составит 11 месяцев, в том числе один месяц отпуска. Предполагается, что призывники смогут проводить выходные дома. Призыв будет проводиться два раза в году — 1 января и 1 июля. Студенты смогут пройти службу после завершения обучения в вузе. Женщины могут подать заявку добровольно.

Призывники будут получать компенсацию в размере 400 евро в месяц на повседневные расходы. Питание и проживание в казармах, а также спортивную инфраструктуру оплачивает государство. После окончания службы прошедшие ее лица будут военнослужащими запаса и периодически будут обязаны проходить краткосрочное обучение, чтобы освежить полученные навыки и знания.

Бывший спикер Сейма Илга Крейтусе считает, что идея вернуть обязательный призыв в армию — ни что иное, как попытка политиков набрать очки перед выборами.

"Это довольно смелый шаг со стороны (министра обороны) Пабрикса, потому что я не думаю, что у большой части студентов он вызовет большое восхищение. Я очень сомневаюсь. Но так как избиратель в основном — человек старшего поколения, который считает, что нужна дисциплина и порядок, а молодой человек — пассивный наблюдатель и скептик во время выборов, то, может, быть, такой шаг со стороны господина Пабрикса мог бы добавить ему плюсов к той положительной оценке, которую он имеет сегодня", — сказала Крейтусе.