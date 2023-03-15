"Министерство было неспособно выполнить требования LIZDA в срок". Чакша о предстоящей забастовке учителей

Единственное, что можно признать в связи с критикой со стороны Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA), — это неспособность Министерства образования и науки (МОН) прийти к полному выполнению требований в рамках установленного срока, заявила агентству LETA министр образования и науки Анда Чакша.

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Министр заявила, что согласна с заявлениями профсоюза, но не видит оснований для забастовки, "потому что единственное, что можно признать, — это то, что МОН не смогло добиться полного результата в установленные сроки".

По ее словам, в коалиции получен "зеленый свет" на согласование графика оплаты труда учителей, подготовлен документ о повышении минимальной часовой ставки до 8,50 евро. Чакша добавила, что это не исключает упорядочения школьной сети и запроса дополнительных бюджетных средств.

Она признала, что предложенная минимальная почасовая ставка в ряде самоуправлений и школ уже достигнута и даже превышена, но таковы показатели именно в тех самоуправлениях, где реорганизация школьной сети уже завершена.

Предметом дискуссий также является оплата труда преподавателей вузов — необходимо понять, связывать ли ее с зарплатами других педагогов.

Как сообщалось ранее, правление LIZDA приняло решение провести 24 апреля акцию протеста, а также начать трехдневную забастовку педагогов по всей Латвии, сообщила председатель профсоюза Инга Ванага.