Министерство экономики: "Литовки" безопасны для дальнейшей эксплуатации

Дома 464 серии, в народе известные как "литовки" безопасны для дальнейшей эксплуатации — к такому выводу пришло Министерство экономики после технического обследования десятка домов этого типа, передает LETA.

Всего были проверены 13 домов, десять в Риге и три в Елгаве, сданные в эксплуатацию между 1964 и 1978 годами. Во время обследования специалисты вскрыли несущие конструкции домов и не констатировали признаков, что здания теряют механическую крепость и стабильность. Несущие конструкции домов в удовлетворительном техническом состоянии.

"Продолжая эксплуатацию домов в нынешнем виде, а также проводя мероприятия по поддержанию и обновлению отдельных элементов зданий, здания безопасны для дальнейшей эксплуатации", — указано в исследовании.

Самый существенный дефект был найден в "литовках" нового типа — центральная "U"-образная панель крыши дома была недостаточно глубоко закреплена и были замечены трещины на местах крепления. Для этого дефекта минэкономики разработало типовое решение.

Помимо прочего, ведомство разработало типовое решение для укрепления узлов несущих конструкций и руководство по углубленному техническому изучению домов 464 серии.