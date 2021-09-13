Министерство экономики призывает отказаться от обязательной упаковки нефасованных продуктов

Министерство экономики предлагает отказаться от введенного во время пандемии требования обязательно упаковывать нефасованные продукты питания. Оно подготовило соответствующие поправки к закону о правилах эпидемиологической безопасности.
Сейчас компании, оказывающие услуги общественного питания либо продающие нерасфасованные продукты питания, которые перед употреблением не нужно мыть или термически обрабатывать, обязаны либо продавать эти товары в упаковке, либо упаковывать нужное количество по запросу покупателя. Это правило было введено в целях борьбы с распространением Covid-19.
Министерство экономики ссылается на европейское агентство по безвредности продовольственных продуктов, по данным которого таким образом заразиться Covid-19 таким образом маловероятно, и нет доказательств того, что продукты могут быть источником вируса.
Также Минэкономики напомнило о том, что существующие требования увеличивают объем отходов, а если люди ходят в магазин в масках, то риск попадания капель из носа и рта на продукты пропадает. Кроме того, есть еще одна альтернатива — держать такие продукты за стеклом.
При этом возможность запаковать продукты по запросу покупателя должна сохраняться, отмечает Минэкономики.