Министерство экономики призывает отказаться от обязательной упаковки нефасованных продуктов

Министерство экономики предлагает отказаться от введенного во время пандемии требования обязательно упаковывать нефасованные продукты питания. Оно подготовило соответствующие поправки к закону о правилах эпидемиологической безопасности.

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Сейчас компании, оказывающие услуги общественного питания либо продающие нерасфасованные продукты питания, которые перед употреблением не нужно мыть или термически обрабатывать, обязаны либо продавать эти товары в упаковке, либо упаковывать нужное количество по запросу покупателя. Это правило было введено в целях борьбы с распространением Covid-19.

Министерство экономики ссылается на европейское агентство по безвредности продовольственных продуктов, по данным которого таким образом заразиться Covid-19 таким образом маловероятно, и нет доказательств того, что продукты могут быть источником вируса.

Также Минэкономики напомнило о том, что существующие требования увеличивают объем отходов, а если люди ходят в магазин в масках, то риск попадания капель из носа и рта на продукты пропадает. Кроме того, есть еще одна альтернатива — держать такие продукты за стеклом.

При этом возможность запаковать продукты по запросу покупателя должна сохраняться, отмечает Минэкономики.