Министерство экономики выпустило раннее предупреждение о ситуации с газом

9 марта Министерство экономики выпустило раннее предупреждение в связи с ситуацией в газовой отрасли, сообщается на сайте оператора системы хранения газа Conexus Baltic Grid.

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Как объяснила заместитель Департамента энергетического рынка и инфраструктуры Минэкономики Лига Розентале, раннее предупреждение не означает кризиса, это значит, что сделан шаг к предотвращению кризисной ситуации в дальнейшем.

Объявленное предупреждение значит, что предприятие Conexus Baltic Grid должно приоритизировать газовые потоки, отдав приоритет сжиженному газу, идущему из Клайпеды, и газу, идущему по польско-литовскому участку. Именно они, а не российский газ, будут в первую очередь попадать в хранилище в Инчукалнсе.

15 марта Conexus Baltic Grid планирует опубликовать данные о своих мощностях и порядке распределения мощностей, а также порядке, в котором пользователи системы, уже зарезервировавшие мощности Инчукалнсского газохранилища на цикл 2022/2023 года, смогут отказаться от резервации.