Министерство энергетики будет создано; три политических силы все ближе к созданию коалиции

Партнеры по будущей коалиции — "Новое Единство", "Объединенный список" и Национальное объединение — договорились в среду, 2 ноября, о заключении меморандума о сотрудничестве, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"), сообщает агентство LETA. Одновременно достигнута договоренности о создании Министерства энергетики, окружающей среды и климата.

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Меморандум планируется подписать в четверг, 3 ноября, в 14.00.

По словам Кришьяниса Кариньша, партнерам удалось достичь договоренности о создании Министества энергетики, окружающей среды и климата. Вопрос о создании такого ведомства был главным противоречием между "Новым Единством" и "Объединенным списком". Такое ведомство станет 14-м по счету в правительстве.

Представитель "Объединенного списка" Улдис Пиленс заявил, что полагается на то, что "Новое Единство" исполнит то, что написано в меморандуме в связи с содержанием, целями и функциями будущего министерства, и что это произойдет так, чтобы не увеличивались бюрократические издержки для государства.

Депутат Нацобъединения Янис Домбрава подчеркнул, что создание министерства само по себе не решит проблем энергетики и климата. У министерства должна быть определенная обязанность служить координирующим органом, чтобы другие реализующие мероприятия в области энергетики министерства согласовывали их с новым министерством. "Только тогда деятельность этого министерства сможет обрести смысл и быть эффективной", — сказал парламентарий.

Политики также договорились, что решаемые на государственном уровне вопросы, связанные с детьми, будут сосредоточены в Министерстве благосостояния, а политика занятости — в Министерстве экономики.

Кроме того, политики согласились с тем, что правительству следует уделять особое внимание сфере дигитализации, поскольку в этом контексте Латвия значительно отстает от соседних стран. Однако вопрос, как именно развивать это направление, открыт и будет рассмотрен в декларации правительства, отметил премьер.

Кариньш допустил, что сферу дигитализации можно доверить Министерству охраны окружающей среды и регионального развития, по всей видимости, изменив его название, или Министерству сообщения, которое уже осуществляет меры в данной области.

Проект меморандума о сотрудничестве, который планируется подписать 3 ноября, предусматривает готовность политических сил взять на себя ответственность за развитие страны и благосостояние народа и за договоренность об основных принципах формирования правительства и совместно поставленных целях — укрепление национального безопасность, экономический рост и развитие социально справедливого, инклюзивного общества.

Суммарно к трех политических сил 54 из 100 депутатов в 14-м Сейме. У "Нового Единства" — 26 мандатов, у "Объединенного списка" — 15, у Нацобъединения — 13.