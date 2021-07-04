Министерство финансов обжаловало решение суда о незаконности выговора для Яунземе

Министерство финансов обжаловало решение суда первой инстанции о том, что выговор, сделанный министром финансов главе Службы госдоходов (VID), был незаконным. Дело будет рассмотрено 17 ноября, сообщает LETA.

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Как ранее сообщалось, административный районный суд удовлетворил иск генерального директора Службы госдоходов Иевы Яунземе и признал незаконным и подлежащим отмене выговор, вынесенный ей 30 октября министром финансов Янисом Рейрсом ("Новое Единство").

Бывший работник VID Марис Кнокс прислал Министерству финансов информацию о четырех случаях, когда, по его мнению, нужно было начать дисциплинарное дело. Минфин посчитал, что в одном из них это сделать действительно следовало — должностное лицо в 2019 году собрал рабочее собрание удаленно, а не очно, хотя в этом не было необходимости. За это министр финансов Янис Рейрс объявил Яунземе выговор. Яунземе с этим не согласилась и обратилась в суд.

Суд посчитал, что проведенное 15 августа 2019 года удаленное собрание по переписке действительно не соответствовало требованиям, указанным в нормативных актах, однако нарушение не было существенным и не имело правовых последствий. Яунземе в этом случае встретилась с нарушителем и поговорила с ним, но не стала начинать дисциплинарное дело — и суд счел, что она действовала правильно, потому что дисциплинарное дело не может быть самоцелью, цель — это сделать так, чтобы учреждение функционировало как надо, и руководитель может каждую ситуацию оценивать индивидуально.

Позже это должностное лицо — по информации LETA, бывший глава отдела расследования таможенных дел Управления налоговой и таможенной полиции Андрис Аболс — было задержано по подозрению в коррупции на таможне при обороте товаров, облагаемых акцизным налогом. После задержания подозреваемого лица с ним были прекращены рабочие отношения.

Яунземе, комментируя инцидент, заявила, что сотрудник VID всегда должен оставаться честным, однако всплыла информация о том, что ранее Яунземе отказалась давать оценку действиям этого же должностного лица после того, как соответствующие следственные комиссии VID советовали возбудить против него дисциплинарное дело. В итоге министр финансов Янис Рейрс сделал Яунземе выговор.

В мае 2020 года бывший чиновник VID Марис Кнокс, которого принудительно перевели в Финансово-таможенную полицию, пожаловался журналистам на то, что глава VID якобы сделала это из мести: это он просил ее начать дисциплинарное дело против Аболса. А после перевода Аболс стал начальником Кнокса.