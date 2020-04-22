Министерство финансов собирается расширить круг получателей пособий по простою

Пособия по простою станут доступны самозанятым лицам, получающим доходы от творческой и педагогической работы. Об этом сегодня договорилась рабочая группа под руководством министра финансов Яниса Рейрса (Новое Единство).

Помимо прочего, группа договорилась вычеркнуть из закона условие, что пособие по простою не могут получать самозанятые лица, являющиеся работодателями. Министерство финансов признало, что это ограничение необоснованно дискриминирует эту группу людей.

Члены группы также договорились изменить определение затронутого кризисом лица. Теперь под это определение попадают и физические лица, которые получают доход с работы на неполную ставку и он не превышает минимальную зарплату. Самозанятое лицо в заявлении должно будет указать размер зарплаты за неполную ставку. Помимо прочего, рабочая группа решила, что вычеркнет ограничение, не позволяющие получать пособие по простою, если человек уже получает пенсию.

Однако на пособие по простою не смогут претендовать самозанятые лица, одновременно работающие в предприятии, которое сейчас оказалось в простое и получающие в этом предприятии больше минимальной зарплаты.