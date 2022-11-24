Министерство климата и энергетики и "друзья министров". Сейм взялся за реформирование правительства, которого еще нет

В четверг, 24 ноября, Сейм на внеочередном заседании принял к рассмотрению поправки к законам, предусматривающие создание нового Министерства климата и энергетики, а также появление должности "заместитель министра". Однако на заседании Юридической комиссии депутаты не поддержали эти законопроекты.

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Идеи создать новое министерства, а также ввести новую должности заместителя министров были озвучены в ходе переговоров "Нового Единства", "Объединенного списка" и Национального объединения о создании коалиции. Фактически речь идет о разделе сфер ответственности и портфелей между партиями будущей коалиции. Решения Сейма предваряют создание и утверждение нового правительства Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство").

За создание поста вице-министра голосовали депутаты трех партий будущей коалиции, а идею создать Министерство климата и энергетики кроме будущих правящий партий поддержали и оппозиционные "Прогрессивные".

Кто такие вице-министры?

Поправки к Закону "О порядке государственного управления" предусматривают создание новой должности — товарища министра (по-латышски — ministra biedrs, по-русски перевод ближе к "заместитель" или вице-министр). Предусматривается, что такой вице-министр будет отвечать за конкретную отрасль, сможет участвовать в заседаниях правительства, но право голоса в Кабинете министров у него не будет. К 1 октября 2023 года правительство подготовит поправки к другим законам, которые необходимы для обеспечения деятельности такого вице-министра. Предполагается, что до этого срока назначать и увольнять заместитель министра будет глава правительства.

Против создания должности вице-министра выступил депутат от оппозиционного Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) Виктор Валайнис:

"В парламентском государстве, коллеги, мандат министрам дает парламент, и парламент этих министров контролирует различными парламентскими методами (…). В этом случае нам предлагают создать новую позицию — заместитель министра, друг министра, какой-то функционер, за которого платить Латвийскому государству. Коллеги, вы стесняетесь писать эту цифру, она всем известна — 93 000 евро в год. Если мы учтем то, что происходит в политических кулуарах, то друг этого министра будет стоить более одного миллиона евро!"

В свою очередь, за создание поста вице-министра ратовал не представитель будущей коалиции, а еще один оппозиционер — Айнар Шлесерс, лидер "Латвии на первом месте". Однако его речь была несколько иронична, в частности он сказал:

"С утра меня удивило то, что сказал Улдис Пиленс (лидер — "Объединенного списка") на Латвийском телевидении, что еще неизвестны министры, вообще неизвестны министры. Если неизвестны министры, то в принципе нужно голосовать за заместителей. Ну, если министры неизвестны, то вся надежда на заместителей, за которых сегодня надо голосовать. Прошло уже достаточно много времени, а фамилии министров неизвестны, и я думаю, что сегодня все общество знает, что единственные, кто может спасти Латвию и экономику Латвии — это заместители министров. Вопрос только в том, что было бы, конечно хорошо, если бы мы точно знали, кто эти заместители министров, которые могли бы спасти страну".

Чем будет заниматься Министерство климата и энергетики?

В дебатах о новом министерстве приняли участие депутаты Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") и Дайга Миериня (СЗК). Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич ("Новое Единство") немедленно опубликовал ироничный пост в Twitter по этому поводу (фамилию Кариньш можно перевести как "войнушка", а фамилию Миериня — как "мирная").

Saeimas sēde, likumprojekta izskatīšana: pret pieteikusies runāt deputāte Mieriņa, par deputāts Kariņš — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 24, 2022

Миериня заявила с трибуны, что в ситуации, когда жители с трудом справляются с оплатой коммунальных счетов, не время создавать новые министерства, которые потребуют госфинансирования. В свою очередь Кариньш заявил, что энергетическая независимость от России — это цель Латвии, и новое ведомство необходимо.

О том, чем будет заниматься новое Министерство климата и энергетики в законопроекте говорится мало. До 30 июня 2023 года Кабинет министров должен подготовить поправки к ряду законов, уточнив компетенцию ведомства. До этой даты министр климата и энергетики будет выполнять обязанности, которые сейчас разделены между министром экономики и министром регионального развития и охраны окружающей среды.

Что дальше?

Сейм проголосовал за передачу обоих законопроектов на рассмотрение в парламентскую Юридическую комиссию.

Заседание Юридической комиссии состоялось через 20 минут после заседания Сейма. Большинство депутатов Юридической комиссии отклонило законопроекты. Пять депутатов были "за", шесть — против. У будущей коалиции в этой комиссии нет большинства голосов, но при этом есть в Сейме (54 из 100 депутатов).

Как сообщает агентство LETA, Регламент работы Сейма допускает, что коалиционные депутаты могут попросить включить в повестку дня парламентского заседания законопроект, отклоненный ответственной комиссией. На такую возможность указал глава Юридической комиссии Андрей Юдин ("Новое Единство"). Не исключено, что коалиция ускорится — и уже сегодня во второй половине дня будет созвано еще одно заседание Сейма для утверждения законопроектов. Однако для реализации такого сценария необходима, во-первых, резолюция Министерства финансов (это предусматривает Регламент работы Сейма), во-вторых, наличие всех коалиционных депутатов на заседании, поскольку перевес в 4 голоса не слишком убедителен.

Напомним, что от скорости рассмотрения и утверждения законопроектов зависит и динамика переговоров о создании нового Кабинета министров.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш прогнозирует, что через несколько недель правительство может быть утверждено. Лидер "Объединенного списка" Улдис Пиленс с утра в эфире Латвийского телевидения заявил, что предстоит еще долго работать над правительственной декларацией, пока этот документ существует лишь на уровне проекта, в котором перечислены 400 пунктов.