Министерство: конфискованных преступно нажитых средств хватит, чтобы поднять зарплаты учителям

Денег, полученных в результате конфискации добытых преступным путем средств хватит для повышения заработной платы учителей с сентября, сообщила представитель Министерства финансов Йоланта Плуме на собрании комиссии Сейма по бюджету и финансам.

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Комиссии Сейма по бюджету и финансам сегодня, 4 июня, рассматривает предложения к новому закону о преодлении кризиса, вызванного распространением коронавируса Covid-19 и его последствиями.

Министр финансов выдвинул к указанному закону предложение, предусматривающее дополнение законопроекта нормой, которая позволяет министру финансов, информируя Сейм, увеличить бюджетные ассигнования в программе "Фонды на непредвиденные расходы" за счет фактических доходов от конфискации преступных доходов, которые превышают запланированную в Законе "О государственном бюджете на 2020 год" сумму, на повышение заработной платы учителей в 2020 году, если принято соответствующее решение Кабмина.

Плуме пояснила, что с учетом созданных кризисом Covid-19 обстоятельств Европейская комиссия изменила порядок, в котором страны могут менять свои национальные бюджетные позиции. Она также сообщила, что бюджетная программа, связанная с конфискацией преступных доходов, была перевыполнена, что позволяет выполнять ранее предусмотренные законом положения о перераспределении средств на заработную плату учителей.