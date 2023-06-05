foto: Juris Zariņš
Foto: DELFI

Министерство культуры нашло способ сэкономить 1,2 миллиона евро, чтобы передать их сфере здравоохранения, сообщил министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение).

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Он сообщил, что в понедельник у него был конструктивный диалог с министром финансов Арвилом Ашераденсом ("Новое Единство"), после чего министерство нашло, на чем сэкономить. Финансирование кино, о котором шла речь сначала, не уменьшили, вместо этого будут рассматривать возможность перенести оплату отдельных кинопроектов и других культурных проектов с 2023 на 2024 год.

Как ранее сообщалось, премьер-министр Кришьянис Кариньш поручил министерствам пересмотреть расходы, чтобы найти деньги для здравоохранения и образования. Сделать это нужно было до 26 мая, чтобы уже 16 июня правительство смогло рассмотреть информативное сообщение.

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