Министерство культуры объявило конкурс на должность руководителя Рижского Русского театра

Министерство культуры объявило конкурс на должность члена правления Рижского Русского театра имени Михаила Чехова, предусмотрев зарплату в размере 3414 евро до уплаты налогов, сообщает агентство LETA.

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В начале января Министерство культуры приняло решение не продлевать трудовые отношения с директором Рижского Русского театра Даной Бйорк и объявить конкурс на должность члена правления театра. Такое решение было принято из-за того, что в Минкульт поступила неоднозначная информация о руководстве театра. Ведомство решило, что наилучшим решением будет поиск руководителя в формате конкурса, в котором Бйорк тоже сможет принять участие.

Претендентам на должность предлагается подавать заявки до 6 марта. От соискателей ожидаются безупречная репутация, академическое высшее образование или профессиональное высшее образование второго уровня в области социальных или гуманитарных наук, опыт работы на руководящей должности не менее двух лет.

Также соискатель должен владеть государственным языком на категорию С1 и знать хотя бы один иностранный язык на уровне В1. Кандидат на должность также должен обладать знаниями и пониманием сферы культуры, особенно театральной области, знать и понимать, какова деятельность и управление компанией государственного капитала, в том числе финансами, уметь представить и обосновать свое мнение.

Министерство культуры отмечает, что будет оцениваться компетенция претендентов на должность членов правления, наиболее важные критерии отбора — управление командой, стратегическое видение, ориентация на достижение результата, умение принимать решения и ответственность.

Претенденты на участие в конкурсе, которые пройдут в третий тур, должны будут представить и представить в номинационную комиссию предложение по развитию будущей деятельности театра сроком на пять лет.

В предложении должны быть указаны пути и средства реализации плана, в том числе — план художественной деятельности, который ориентирован на актуальные темы в Латвии и европейском обществе в целях содействия привлечения внимания к культурному пространству нашей страны и формированию межкультурного диалога. Также новый руководитель театра должен будет представить стратегию кадровой политики, что необходимо для реализации художественных замыслов. Работники театра должны владеть латышским языком в соответствии с положением об объеме владения госязыком сотрудниками госучреждений.

Заявки на должность члена правления театра будут рассматриваться специально созданной комиссией, которую возглавит госсекретарь Министерства культуры Даце Вилсоне. В состав комиссии войдут заместитель государственного секретаря Минкульта по развитию и финансовым вопросам Байба Закевича, член правления Jaunais Rīgas teatris Гундега Палма, консультант Отдела управления общества капитала Межведомственного координационного центра Кристине Приеде. В статусе независимого эксперта в комиссию приглашен член Совета театров, председатель правления Латвийского союза театральных деятелей Ояр Рубенис.

О том, что Министерство приняло решение не продлевать рабочие отношения с Даной Бйорк и будет объявлен конкурс, сообщил в самом начале января в интервью передаче "900 секунд" на TV3 заместитель госсекретаря Минкульта Улдис Зариньш.

Министерство получило ряд писем с жалобами на управление театром. Бйорк обвиняли в недостатке лояльности, необоснованном увольнении сотрудников, плохом микроклимате и стиле управления. В то же время были и письма в поддержку Бйорк — после того, когда министерство, пытаясь понять, насколько объективны жалобы, приняло решение не продолжать рабочие отношения с членом правления театра.

Зариньш пояснил, что срок работы члена правления общества капитала — пять лет. Срок полномочий Бйорк заканчивался, и министерство решило его не продлевать, объявив новый конкурс.У министерства нет претензий к директору театра: министерство довольно управлением, художественные достижения великолепны, финансовые цели достигнуты. Однако новый конкурс — это возможность объективно оценить работу прежнего руководства.

Минкульт призвал Бйорк подать заявку на новый конкурс — это возможность начать все с чистого листа и оценить собственную работу. И если окажется, что она наиболее подходящий кандидат, она сможет продолжить работу.

В интервью порталу Delfi Дана Бйорк подтвердила, что она намерена участвовать в конкурсе. Профсоюз актеров Рижского Русского театра имени Михаила Чехова обратился с призывом к обществу сохранить в должности нынешнего руководителя театра Дану Бьйорк.