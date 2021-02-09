Министерство культуры просит в список приоритетно вакцинируемых групп внести работников СМИ и культуры

Министерство культуры попросило Министерство здравоохранения в список приоритетно вакцинируемых от Covid-19 групп внести 4790 человек, из которых 2300 являются работниками СМИ, а 2500 - работниками отрасли культуры.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Представитель Минкульта Лита Кокале объяснила агентству LETA, что люди в этом списке в рамках своей работы подвергнуты повышенному риску заразиться коронавирусом, так как работают в условиях, где нельзя соблюдать дистанцию и происходят контакты с большим числом людей.

Кокале отметила, что список работников СМИ составлен в сотрудничестве с Ассоциацией издателей прессы, Латвийским радио, Латвийским телевидением, Ассоциаций Вещательных организаций и Ассоциацией журналистов. В списке работников культуры находятся работники художественных сценических коллективов, например, работники театров и концертных организаций.