Министерство обороны проведет лекции, что делать в кризисных ситуациях

С 9 по 12 мая Министерство обороны проведет в нескольких городах Латвии информативные лекции для школьников, педагогов и остальных жителей о том, как нужно действовать в кризисных ситуациях.

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Лекции проведет парламентский секретарь Минобороны Байба Бледниеце. Также на лекциях будет присутствовать представитель Земессардзе, который будет отвечать на вопросы об ополчении.

Расписание лекций

9 мая: 10.00 — 10.40 — Валмиерская краевая библиотека

12.10 — 12.50 — Валмиерская Государственная гимназия;

11 мая: 10.30 — 11.20 — Мадонская краевая библиотека;

13.00 — 13.40 — средняя школа Эргли;

12 мая: 09.40 — 10.20 — Бауская Государственная гимназия;

11.00 — 11ю20 — Бауская средняя школа номер 2.

Также Министерство обороны напоминает, что узнать о том, как действовать в кризисных ситуациях, можно узнать в разработанном Министерством буклете "Как действовать в кризисной ситуации". Цифровая копия буклета доступна на странице www.sargs.lv, в разделе "72 часа".