Министерство обороны все-таки хочет призывать на военную службу живущих за границей
Foto: LETA

Министерство обороны не стало отзывать предложение к законопроекту о Службе государственной обороны, предусматривающее с 2028 года призывать в армию молодых латвийцев, живущих за границей.

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Во вторник на двух заседаниях Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции шла дискуссия о том, стоит ли отказываться от воинского призыва тех, кто живет за границей. Парламентский секретарь Минобороны Янис Эглитс ("Национальное объединение") сообщил, что в среду на заседании комиссии Минобороны отзовет предложение о том, что граждане, постоянно живущие за границей и зарегистрировавшие там место жительства, не призываются до 2027 года. Он сказал, что призыв будет казаться только тех молодых людей, которые задекларированы в Лавии. Его сопартийцы еще во вторник выражали опасения, что тогда часть подлежащих призыву будет регистрировать место жительство за границей.

В среду на заседании комиссии Эглитс сказал, что после дискуссии министерство передумало и призывает депутатов все-таки поддержать существующую редакцию.

Он сослался на норму законопроекта, которая предусматривает применение принципа жеребьевки к тем гражданам, которые квалифицируются на призыв. "В тот момент, когда мы будем готовы принять всех, кого можем призвать в соответствующем году, это будет относиться и к диаспоре", — сказал Эглитс.
За это предложение Минобороны проголосовало восемь депутатов, один был против, один воздержался. Таким образом, законопроект принят во втором чтении, срок подачи предложений к третьему чтению — 2 марта.

Сегодня комиссия в целом поддержала законопроект о СГО и сопровождающие законопроекты ко второму чтению. Срок подачи предложений к третьему чтению — 2 марта.

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