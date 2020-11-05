Министерство образования без проведения открытого конкурса приобрело компьютеры на 3,9 млн евро

Министерство образования и науки приобрело 6 261 ноутбук для нужд школ и учащихся за 3,9 млн евро в результате ценового опроса, а не открытого конкурса. Это вызывает опасения по поводу того, действительно ли государство выбрало наиболее экономически выгодный вариант для предоставления ноутбуков как можно большему числу школьников, пишет газета Neatkarīgā rīta avīze.

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Согласно предоставленной Минобразования информации, компьютеры получат 425 школ, которые смогут использовать их как для модернизации повседневного учебного процесса, так и для обеспечения дистанционного обучения. Компьютеры будут переданы учрежденным самоуправлениями общеобразовательным и специальным учебным заведениям с учетом количества учеников в 7-12-х классах на 1 сентября 2020 года.

В середине сентября Кабинет министров выделил МОН 3,9 млн евро на приобретение ноутбуков для нужд школ и школьников. Министерство с учетом объема выделенных средств в рамках ценового опроса признало наиболее выгодным предложение компании Baltijas informācijas tehnoloģijas, а именно ноутбуки Acer по цене 634 евро (с НДС) за штуку. На компьютерах также будет установлена операционная система, но министерство не сообщает, какая именно.

Изначально министерство рассчитывало, что сможет приобрести около 7000 компьютеров по цене от 545 до 605 евро (включая НДС) за штуку. В итоге был заключен договор на покупку немного более дорогих компьютеров, а это значит, что их получит меньше учащихся.