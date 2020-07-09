Министерство образования может обязать родителей обеспечить детей интернетом

Министерство образования и науки (МОН) готовит изменения в законе об образовании. Там будет указано, что удаленное обучение с помощью компьютера или смарт-устройства — это одна из форм очного обучения, следовательно, родители обязаны обеспечить ребенка устройством с подключением к интернету. Об этом сообщает Центр исследовательской журналистики Re:Baltica.

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Пока что министерство не делилось этими планами с прессой, но ознакомило с ними представителей самоуправлений. Депутат Юрмальской думы Элизабете Кривцова («Согласие») выразила недоумение по поводу идеи министерства.

По ее мнению, удаленное обучение может быть кризисным решением, но в нормальной ситуации нужно сохранить право детей получать образование очно и в тесном контакте с учителем, что важно для педагогического процесса.

К тому же, подчеркивает Кривцова, 12-й пункт Конституции Латвии предусматривает бесплатное образование, и обязывать родителей обеспечивать детей устройствами незаконно, это должно делать государство или самоуправление.

Вопрос о том, что должны обеспечивать родители так, чтобы это не нарушало Конституцию, вызывал споры и раньше. Например, в 2013 году по настоянию омбудсмена был изменен закон об образовании, и с тех пор семьи не обязаны покупать учебники и рабочие тетради.