Министерство образования обещает помочь "особым" детям при переводе детсадов на латышский

С 1 сентября 2023 года в Латвии все детские сады, как частные, так и государственные, перейдут на государственный язык. Переход на латышский язык коснется в том числе детей с нарушениями речи и другими диагнозами. Родители этих детей переживают, что это откатит их прогресс назад, Министерство образования обещает помощь, пишет портал Rus.Lsm.lv.

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"Логопедический садик — это не только поставить звуки, но и когда ребенок только начинает разговаривать, как в моей ситуации. Дочке будет 4 года. С сентября садики на латышском языке, а у нее только начали появляться слова "мама", "да". Не представляю, как это будет… Хотя бы оставили билингвально — для тех детей, которые только начинают разговаривать", — жалуется Дина, у которой кроме четырехлетней дочери есть еще двухлетний сын с аутизмом.

Аудиологопед Вероника Давыдова работает в детских садах с детьми, которые имеют речевые проблемы. По ее словам, таких детей довольно много, и если обычный ребенок в иноязычной среде адаптируется за год-полтора, то дети с проблемами речи — гораздо дольше.

"Внимания у таких детей очень мало. Инструкции на неродном языке они не будут воспринимать. "Возьми ручку" — одноэтапная инструкция. "Возьми ручку и отнеси на стол" — двухэтапная. К нам приходят такие дети , которые понимают одну инструкцию, и в лучшем случае за год приходит к двухэтапной", — объяснила она.

Представитель Министерства образования и науки Олита Аркле отметила, что родителям нужно помогать в этой ситуации. Поэтому министерство в сентябре планирует проводить образовательные семинары, на которые приглашаются родители. Там будут выслушаны все проблемные вопросы. К обучению таких детей будет особый подход. В частности — это будет индивидуальный учебный план, дополнительная помощь педагога и помощников педагога, логопеда и психолога, а также государственное обеспечение необходимыми учебными средствами.