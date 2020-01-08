Министерство образования осталось без парламентского секретаря

Парламентский секретарь Министерства образования и науки (МОН) Анита Муйжниеце завершила свою работу на этой должности, подтвердили агентству LETA в министерстве.

Исполнение обязанностей парламентского секретаря Муйжниеце прекратила 30 декабря 2019 года.

В разговоре с агентством LETA сама Муйжниеце отказалась прокомментировать причины своего ухода с должности, отметив лишь, что влияние на ее решение оказали "семейные обстоятельства".

МОН уже не в первый раз остается без парламентского секретаря. В период руководства бывшего министра образования и науки Карлиса Шадурскиса МОН также было вынуждено работать без парламентского секретаря, когда работу в должности завершил Янис Упениекс.