Министерство образования пообещало 1 сентября повысить зарплаты учителям

Министерство образования и науки (МОН) подготовило поправки, предусматривающие, что с 1 сентября минимальная ставка педагогов будет увеличена с 750 до 790 евро, как указано в распоряжении Кабинета министров о графике роста зарплаты педагогов, сообщает агентство LETA.

Профсоюз работников образования и науки получил письмо от МОН, в котором министерство обещает следовать графику повышения минимальной ставки педагогов.

Подготовленный МОН проект включает также повышение ставки педагогов высших учебных заведений, что в конце февраля 2020 года было согласовано с Министерством юстиции, Министерством финансов и Министерством культуры.

Министерство в письме подчеркивает, что, принимая во внимание неясную экономическую ситуацию в стране, МОН планирует рассмотрение этого проекта в Кабинете министров после отмены чрезвычайного положения в стране.

Ознакомившись с письмом, председатель профсоюза Инга Ванага заявила, что профсоюз будет призывать принять соответствующие поправки до конца этого учебного года. Она подчеркнула, что во время чрезвычайного положения нагрузка на педагогов существенно увеличилась, и учителя, наравне с другими отраслями, заслуживают поддержки.