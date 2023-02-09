Министерство образования попробует убедить педагогов, что оптимизация школьной сети повысит зарплаты

На встрече 15 февраля Министерство образования и науки попытается доказать Латвийскому профсоюзу работников образования и науки (LIZDA), что упорядочение школьной сети будет эффективным ресурсом для повышения зарплат учителей, сказала агентству LЕТА министр образования и науки Анда Чакша.

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По ее словам, министерство на одной стороне с LIZDA, потому что общая цель — поднять зарплату учителям. Чакша говорит, что ресурс, используемый в настоящее время для расчета заработной платы учителей, сильно различается, потому что соотношение учитель/ученик в разных регионах разное. "Здесь наша разница в мышлении заключается в том, откуда у нас берутся деньги", — сказала министр.

Она напоминает, что обязанностью Министерства образования является определение политики, содержания и критериев достижения качественного образования. Самоуправления, с другой стороны, обеспечивают сеть школ, стандарты хорошей школы и гарантируют, что дети получат хорошее образование, а учителя — хорошую зарплату. Министерство определяет только минимальную ставку заработной платы учителей.

Чакша считает, что здесь тоже есть непонимание, кто за что отвечает, и она понимает, почему профсоюзу удобнее обратиться в министерство. "Однако есть 43 самоуправления, в каждом из которых несколько школ, и этот ресурс очень разный", — сказала министр.

Чакша напоминает, что министерство не может закрыть ни одну школу, кроме случаев крайней необходимости. Школы находятся в ведении самоуправлений, и именно они принимают решения о закрытии школ.

По словам Чакши, нужно понимать, что ресурсы есть, надо только реорганизовать школьную сеть. Чакша, сравнивая заработную плату в Латвии с другими странами Балтии, подчеркивает, что в Латвии сумма заработной платы педагогов аналогична, а ставка ниже.

Уже сообщалось, что LIZDA будет ждать предложений правительства на встрече 15 февраля. Профсоюз рассматривает возможность возобновления забастовки учителей, так как правительство не в полной мере выполняет данные ранее обещания.