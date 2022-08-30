Министерство образования предлагает отказаться от бюджетных и платных мест в вузах

Министерство образования и науки, оценивая возможности дальнейшего финансирования высшего образования, рассматривает вариант временного отказа от бюджетных и платных мест в вузах и внедрения системы, когда все студенты софинансируют свою учебу.

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В целях содействия доступности, качеству и развитию высшего образования Министерство образования и науки разработало проект концептуального доклада о финансировании высшего образования. Предложение Министерства образования и заключается в постепенном, в течение семи-десяти лет, переходе на полностью бюджетное высшее образование. Но в этом случае необходим переходный этап — введение системы частичного государственного финансирования (софинансирования).

Министерство утверждает, что предлагает более социально справедливую модель, предусматривающую не бюджетные и платные места, а частичную государственную поддержку всех обучающихся в государственных вузах и высшее образование, предоставляемое полностью за счет государственного бюджета по социальным критериям в колледжах и STEM, тем, кто учится в сфере здравоохранения, педагогики.

Министерство предлагает ввести социальные бюджетные места для малообеспеченных, гарантируя всем обладателям этого статуса бесплатное обучение в государственных вузах. Между тем, как студенты очной, так и заочной формы обучения в областях STEM получат софинансирование, предоставляемое государством. Софинансирование самого студента будет составлять 600 евро за год обучения, которую государство погасит, если студент закончит обучение.

Для студентов как очной, так и заочной формы обучения по программам педагогики и здравоохранения ведомство предлагает софинансирование государства при условии, что доплата студента составит 1000 евро за год обучения, которую государство погасит, если студент закончит вуз и будет работать в образовательном или медицинском учреждении.

По мнению Министерства образования необходимо определить, что доплата студента за учебный год должна составлять 600 евро для обучающихся по приоритетным направлениям и 1000 евро для обучающихся по другим направлениям. Эту сумму можно покрыть в форме постоплаты с использованием системы гарантированных государством кредитов независимо от социально-экономического положения студента и его семьи.

С другой стороны, обучение во всех государственных колледжах будет полностью оплачиваться государством.

В Министерстве образования поясняют, что сейчас большинство студентов (60%) полностью оплачивает обучение, создавая фактически социально-регрессивную систему, где возможность получения бюджетного места (40% студентов) коррелирует с социально-экономическим положением семьи.