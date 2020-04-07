Министерство образования рассматривает возможность не отменять централизованные экзамены

Министерство образования обсуждает возможность не отменять централизованные экзамены, сообщает агентство LETA. Это в первую очередь касается 12-х классов.

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Министр образования Илгва Шуплинска (НКП) указала, что 9 апреля станет известно, сколько ещё продлится чрезвычайная ситуация. Тогда же будут готовы сценарии, каким образом могут пройти централизованные экзамены.

“Для 12 классов экзамены точно останутся и изменения могут быть в их количестве, но, может, и нет”, - сказала Шуплинска.

Это касается и профессиональных школ - если ЧС будет продлена на месяц, то, вероятно, экзамены по квалификации и централизованные экзамены состоятся с соблюдением всех мер предосторожности.

На данный момент Министерство образования сотрудничает с Министерством здравоохранения. Ведомства готовят инструкции, связываются со школами и выясняют, как много средств дезинфекции им необходимы. Помимо этого, чиновники решают, как будут организованы экзамены - удаленно, частично удаленно или очно. Это будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации, указала директор департамента профессионального образования МОН Рута Гинтауте-Марихина.

Ранее Шуплинска сообщила, что в этом учебном году очное обучение может не возобновиться, а также остаются под вопросом централизованные экзамены. Сегодня министр примет участие в удаленном заседании министров образования стран ЕС, где выслушает, какие решения по поводу централизованных экзаменов были приняты в других странах.