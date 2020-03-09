Министерство образования рассматривает возможность проводить уроки в школах удаленно

Министерство образования изучает возможности обеспечить обучение учеников латвийских школ удаленно. Об этом министр образования Илга Шуплинска сообщила после заседания Совета по кризисному управлению, передает LETA.

Она сказала, что во вторник представители ведомства встретятся с создателями E-klase, Uzdevumi.lv и Mykoob, чтобы обсудить, какие есть возможности организовать обучение в школах удаленно.

“Если будет такая необходимость, то удаленное обучение можно организовать на протяжении от двух до четырех недель”, - указала Шуплинска.

Ещё один вариант, это продлить учебный год. Однако министр надеется, что не придется браться за такие средства.

Помимо прочего, школам отправят письма с просьбой выяснить, как дети собираются проводить весенние каникулы. С 16 по 20 марта каникулы будут у учеников с 1 по 11 класс, а с 23 по 27 марта на каникулы уйдут ученики 12 класса. Если во время каникул кто-то из школьников отправится в регионы распространения COVID-19, то семья обязана обеспечить ребёнку двухнедельный карантин по возвращению.

В свою очередь вузы призывают воздержать от поездок на конференции в регионы распространения вируса и использовать возможности видеоконференций.

Как уже сообщалось, в Латвии более 160 человек находятся под карантином из-за COVID-19. 9 марта были подтверждены шесть новых случаев заболевания. На данный момент у всех пациентов болезнь протекает в легкой форме.