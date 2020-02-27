Министерство образования раздало учебным заведениям рекомендации в связи с коронавирусом

Министерство образования и науки направило всем учебным заведениям Латвии полученные от Центра профилактики и контроля заболеваний рекомендации о том, как действовать, чтобы не допустить распространения коронавируса Covid-19.

Рекомендации отправлены во все учебные заведения Латвии, в которых образование получают дети, в том числе детские сады, общеобразовательные, музыкальные, художественные и спортивные школы.

В МОН подчеркивают, что как только будет получена новая информация в связи с предотвращением распространения коронавируса в учебных заведениях, министерство незамедлительно об этом проинформирует.

Директор 1-й гимназии Марис Брасла подтвердил агентству LETA, что его школа получила от МОН рекомендации. Они были переданы учителям, которые на классных часах расскажут о них детям. Одновременно учеников призывают обратить повышенное внимание на свое здоровье.

Брасла также отметил, что учителя располагают информацией, какие страны посещают школьники. Если во время учебы ребенок уезжает за границу и пропускает уроки, ему необходимо написать заявление, в котором он указывает, как долго его не будет и причину.

Рассказывая о профилактических мерах, директор 1-й гимназии говорит, что они такие же как и в случае с гриппом или другим вирусным заболеванием: беречь здоровье и мыть руки. Если будут обоснованные подозрения о возможном заболевании и известно, что ребенок посещал затронутый вирусом регион, будет вызвана неотложная медицинская помощь.

В Огрской Государственной гимназии также сообщили, что детям в е-классе отправили рекомендации ЦПКЗ и если дети путешествовали, то педагоги выяснят, какие страны они посещали. Также данные рекомендации планируется обсудить с детьми на классных часах.

В свою очередь директор Юглской средней школы Айя Мелле сообщила, что информация о том, как действовать в связи с угрозой коронавируса только что поступила от главного школьного врача. Классные руководители передадут информацию ученикам на классных часах. На вопрос, спрашивают ли учителя, куда дети ездят на выходных и каникулах, директор ответила отрицательно, пояснив, что это личное дело. Время своего отсутствия необходимо согласовать с учителем, а все остальное - это ответственность родителей. "Мы отвечаем только за школьные поездки, потому что учитель все равно не может повлиять, поедет ребенок с семьей в путешествие или нет", - отметила Мелле.