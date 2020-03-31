Министерство образования создает обучающий телеканал для школьников

С 6 апреля начнет работу образовательный телеканал Tava klase. Школьники младших классов, а позднее и более старшие, смогут смотреть уроки по телевизору, сообщила сообщила министр образования и науки Илга Шуплинска.

Канал создан на базе двух платформ ReTV и Sportacentrs.com.

Планируется, что сначала будет транслироваться контент для учеников 1-4-х классов, а с 14 апреля — для учеников 5-6-х классов. Возможно, позже будет подготовлен контент и для учеников 9-12-х классов.

Министр считает, что внедрение таких каналов позволит создать для учащихся младших классов эффект присутствия, а также разнообразить и облегчить подготовку учебного процесса для учителей.

На подготовку и трансляцию контента в течение двух месяцев будет потрачено около 360 000 евро. Половина финансирования будет причитаться учителям, которые будут создавать оригинальный контент.

Каждый урок будет длиться 20 минут. Материал будет составлен так, чтобы после каждого занятия у школьников было время сделать задание.

По каналу будет транслироваться также фрагменты общего пения с Праздника песни, танцевальные и спортивные занятия, занятия по театральному мастерству, робототехнике, основам анимации и языкам нацменьшинств.