Министерство образования создаст единую платформу для онлайн-обучения

Вместе с Государственном центром содержания образования Министерство образования и науки создаст единый "виртуальный класс", чтобы исправить ситуацию, когда учебный процесс проходит сразу на многих платформах. Об этом на пресс-конференции рассказала глава министерства Илга Шуплинска.

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Согласно проведенному опросу, школьникам не понравилось, что во время удаленного обучения им приходилось связываться с учителями с помощью разных способов. Им не хватило единой платформы для работы.

Как объяснила министр образования, новая платформа позволит учителям и объяснять новый материал, и общаться с учениками, и задавать домашнее задание.

Платформа будет сделана на базе уже существующего прототипа, адаптированного под латвийские реалии и нужды. Будет проведен конкурс, в котором могут принять участие разные IT-компании.

На реализацию проекта может пойти часть средств, выделенных на борьбу с последствиями Covid-19.