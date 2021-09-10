Министерство образования: в этом году в Латвии стало больше школьников

В этом году количество школьников, которые получат основное или общее среднее образование, увеличилось до 217 500 человек, или на 0,7%, сообщили агентству LETA в Министерстве образования и науки.

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Образование в семье в этом учебном году получат 150 детей, что на 24 ребенка или на 13,8% меньше, чем в предыдущем. Из 150 детей, обучающихся в семье, 139 учеников учатся в 1-6 классах, а 11 человек – в 7-8 классах. В прошлом учебном году образование в семье получали 174 школьника. Как пояснили в Министерстве образования, такое образование получают дети, чьи родители выбрали для своего ребенка форму обучения "образование в семье".

В 675 школах Латвии учебный год начали 217 500 школьников и 99 410 дошкольников, в том числе 44 107 детей в возрасте от пяти лет и старше – это на 0,7% больше, чем в прошлому году.

В группе 1-6-х классов приступили к учебе 118 855 школьников, из которых 860 будут учиться дистанционно, а 139 – в семье. Больше всего детей в первом классе – процесс обучения начали 21 520 первоклассников.

В группе 7-9-х классов учатся 62 911 школьников, из которых 1521 ребенок учится дистанционно, а 11 детей – в семье.

Общее образование в средней школе получают 35 734 детей, из них 4 733 ученика будут обучаться дистанционно. В средней школе больше всего учеников в выпускном классе – учебу в начали 12 234 двенадцатиклассников.

Всего в 2021/2022 учебном году на дистанционном обучении в Латвии будет находиться 7 114 учеников – это чуть более 3% школьников.