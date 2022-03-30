Министерство образования: во время пандемии все больше школьников выбирали дистанционные программы

В условиях пандемии Covid-19 все больше учеников выбирают дистанционное обучение, сообщили агентству LETA в Министерстве образования и науки.

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С началом пандемии количество учащихся на дистанционном обучении значительно увеличилось. В 2018/2019 учебном году их было 4 217 человек, в 2019/2020 учебном году — 4 566, в 2020/2021 учебном году — 5 576 человек.

Как поясняют в министерстве, положительная сторона дистанционного обучения – структурированные учебные материалы, которые образовательное учреждение обязано подготовить для ребенка.

Однако даже при наличии этих материалов родителям приходится много работать, если ребенок еще не приобрел навыков самостоятельного обучения. Поэтому за дистанционным обучением чаще обращаются дети старшего возраста.