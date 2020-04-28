Министерство образования выступило за отмену экзаменов для 9-х классов

Министерство образования и науки (МОН) решило в этом году отказаться от экзаменов для 9-х классов. Предложение будет выдвинуто на голосование комиссии Сейма по вопросам образования, культуры и науки.

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МОН перед принятием решения проконсультировалось с Министерством здравоохранения, а также учло результаты опроса среди учеников и практику других европейских стран. В пользу отмены экзаменов в 9-х классах выступили Бельгия, Дания, Франция, Мальта, Нидерланды, Румыния, Испания. В Эстонии отменили экзамены для 9-х классов, но сохранили вступительные проверки в среднюю школу.

Министерство решило сохранить только экзамен по латышскому языку для учеников 9-х классов школ нацменьшинств. Этот экзамен будет доступен по желанию ученика.

Экзамены для 12 классов состоятся, сообщили в министерстве. Портал LSM сообщает, что ученики 12-х классов Рижской Центральной гуманитарной средней школы и 2-й Государственной гимназии выступают против проведения экзаменов либо за отмену обучения по всем предметам, кроме тех, по которым состоятся централизованные экзамены. Письмо министру образования Илге Шуплинске (НКП) с такой просьбой написали две ученицы - Паула Биша и Патриция Баяре.

Авторы письма провели опрос ровесников об их готовности к экзаменам. Из более чем 670 респондентов 83% отметили, что не готовы. Школьницы указали, что в условиях дистанционной учебы у них не остается времени на подготовку к экзаменам и много ресурсов уходит на изучение других предметов.

Руководитель Государственного центра содержания образования Гунтар Цатлкс сообщил LTV, что в указаниях для школ администрациям учебных заведениях рекомендовано сосредоточиться на подготовке к экзаменам, и каждая школа отвечает за то, чтобы процесс подготовки был в ней должным образом обеспечен.