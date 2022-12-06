Министерство образования задумалось отказаться от премий спортсменам

Министерство образования и науки (МОН) задумало отказаться от премирования спортсменов, вместо этого введя пожизненные пособия для победителей крупных соревнований. Правда, изменения будут реализованы только в том случае, если в бюджете найдутся дополнительные средства на спортивную отрасль.

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Как отмечает Latvijas avīze, Латвийский национальный совет по спорту (LNSP) в конце года традиционно принял решение о награждении спортсменов, вложив в мешок с подарками 1,3 млн евро. Решение еще должен утвердить Кабинет министров, но, учитывая, что совет возглавляет премьер-министр Кришьянис Кариньш, можно считать, что деньги уже на пути к получателям.

Но в вопросах премий всегда возникают пункты и персоналии, которые вызывают недоумение, и этот год не стал исключением. Самые большие награды получат спортсмены Латвийской спортивной федерации глухих: пловчиха Зане Эмбректе и легкоатлет Марис Грениньш, который в мае в возрасте 41 года занял второе место в беге на 110 метров с барьерами на играх глухих. Он любитель, в этой дисциплине было всего пять участников. Однако государство просто не может не дать по максимуму: эти спортсмены добились в суде, чтобы игры глухих были приравнены к Олимпийским и Паралимпийским играм, где победа оценивается в 142 000 евро.

"Ранее мы присудили половину премии, спортсмен обратится в суд, и государство проиграло", — поясняет Latvijas Avīze директор департамента спорта МОН Эдгар Северс.