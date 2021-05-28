Министерство организует для школ онлайн-выпускной

Сегодня в 16:00 Министерство образования и науки (МОН) приглашает учителей и учащихся на виртуальное завершение 2020/2021 учебного года — мероприятие "Дигитальный выпускной", которое будет транслироваться онлайн в профиле МОН в социальной сети Facebook. Об этом агентству LЕТА сообщили в отделе по связям министерства.

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В мероприятии примут участие министр образования и науки Илга Шуплинска, а также учителя и ученики школ Латвии.

Участники "Дигитального выпускного" оглянутся назад — на прошедший учебный год и проблемы, с которыми столкнулись учителя и их ученики, а также наметят перспективы и возможности следующего года для безопасного возвращения в школу и возобновления очного обучения уже с 1 сентября.

На "Дигитальном выпускном" Минобразования выступят ученики и учителя латвийских школ.