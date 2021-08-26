Министерство: отказ родителей тестировать ребенка на Covid-19 означает переход на домашнее обучение

В социальной сети Facebook появились примеры заявлений родителей, которые не хотят, чтобы их дети сдавали регулярные анализы на Covid-19, необходимые для допуска к очной учебе. Delfi выяснил в Министерстве образования и Министерстве здравоохранения, какие последствия может иметь такое решение.

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Представитель Министерства образования и науки Янис Айзпорс указал, что в таком случае родители могут написать заявление о переводе ребенка на домашнее обучение, на основании которого директор школы ребенка может издать соответствующий указ.

“Семья обеспечивает среду для обучения и поддержку в освоении содержания образования, а администрация образовательного учреждения устанавливает порядок реализации обучающей программы и порядок оценки учебных достижений ученика педагогами в течение учебного года”, - указал Айзпорс. Ответственность за образование ребенка в таком случае несут родители.

Домашнее обучение по инициативе родителей возможно с 1 по 8 класс. Если ребенок, учащийся в старших классах, желает не посещать школу очно, то ему нужно искать возможности удаленной учебы (tālmācības), указал Айзпорс. Ограничений по срокам, как долго ребенок может учиться заочно, нет.

В свою очередь, представитель Министерства здравоохранения Оскарс Шнейдерс указал Delfi, что дети с 14 лет имеют право принимать самостоятельные решения о своем здоровье. Например, самостоятельно прививаться и посещать врачей. Это значит, что уже в 8-9 классе школьники при желании могут самостоятельно решать, хотят ли они сдавать анализы для допуска к очной учебе, или и вовсе готовы привиться от Covid-19.

Как уже сообщалось, в 2021/2022 учебном году Министерство образования и науки планирует, что учеба в школах будет очной. Для допуска в помещения школы дети должны еженедельно сдавать анализы на Covid-19, либо привиться, если это позволяет возраст.

Портал rus.LSM.lv сообщает, что некоторые родители не довольны новым порядком. Директор Сигулдской начальной школы Лауренчи Кристапс Заляйс рассказал, что родители не стесняются выплескивать недовольство на учителей, вплоть до оскорблений.