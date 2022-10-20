Министерство: первый обязательный призыв могут отложить на полгода

Если парламент Латвии примет закон о службе государственной обороны (СГО) до конца текущего года, первый призыв можно будет объявить в июле будущего года, а не в январе, как это было предусмотрено первоначально. Об этом в интервью Латвийскому радио сказал госсекретарь Министерства обороны Янис Гарисонс.

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Напомним, что накануне Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией приняла решение просить парламент исключить законопроект о службе государственной обороны и другие поправки к законам, связанные с этой реформой, из повестки дня заседания парламента 20 октября.

Комиссия приняла такое решение в том числе после того, как представитель Министерства обороны заявил, что с учетом примерно 100 поступивших предложений, в том числе от юридического бюро Сейма, на подготовку документа потребуется еще около двух недель.

Поэтому законопроект будет рассматриваться уже 14-м Сеймом.

По словам Гарисонс, все будет зависеть от того, насколько быстро закон будет рассмотрен депутатами. Если призыв будет отложен на полгода, то появится время на то, чтобы лучше подготовиться, а депутаты нового созыва смогут дать свою политическую оценку проекту, пишет портал lsm.lv.

Отвечая на вопрос, не опасно ли в нынешней обстановке переносить призыв, госсекретарь министерства заметил, что речь идет не только о реформе системы обороны, но и о "социальном договоре граждан с государством".

Кроме того, на начальном этапе реформа потребует значительного финансирования, в том числе на закупку вооружений и развитие инфраструктуры.

Ранее министр обороны Артис Пабрикс в интервью "Латвийскому радио 4" признавал, что

14-й Сейм может не принять проект закона о службе государственной обороны. Если это произойдет, Латвия потеряет время.

В свою очередь, президент Латвии Эгилс Левитс считает проект закона некачественным, поэтому провозглашать его он не будет.

Как сообщалось ранее, в армию будут призываться молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. СГО в обязательном порядке будет касаться тех граждан, которые родились после 1 января 2004 года. Мужчины и женщины в возрасте от 18 до 27 лет могут начать службу добровольно.

Планируется, что действующую службу можно будет заменить государственной гражданской службой в установленном в законе порядке, принятие которого ожидается до 1 января 2024 года. Законопроект также определяет несколько исключений, когда призыв на службу гособороны может быть отложен, но не позднее, чем до достижения лицом 26-летнего возраста. Определены и отдельные случаи, когда призыв осуществляться не будет.

Новую систему планируется вводить постепенно в течение пяти лет, укрепляя боевые способности НВС и создавая резерв вооруженных сил. СГО планируется создать 1 января 2023 года, при этом первый призыв будет укомплектован исключительно из граждан-добровольцев, но со второй половины 2023 года — граждане будет призываться в обязательном порядке.