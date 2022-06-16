Министерство предлагает ежегодно повышать минимальную ставку зарплаты учителей
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Министерство образования и науки (МОН) предлагает повышать минимальную месячную ставку заработной платы учителей на 8,4% каждый год, рассказала сегодня после заседания рабочей группы представитель МОН Даце Калсоне.

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С 1 сентября минимальная месячная ставка заработной платы педагога общего, профессионального и профильного образования составит 900 евро, с 1 сентября 2023 года — 976 евро, с 1 сентября 2024 года — 1058 евро, с 1 сентября 2025 года — 1147 евро, с 1 сентября 2026 года — 1243 евро, с 1 сентября 2027 года — 1347 евро за 30 часов работы.

В дошкольном образовании минимальная месячная ставка заработной платы для обучения пяти- и шестилетних детей запланирована на уровне 1141 евро на 1 сентября 2023 года, 1312 евро на 1 сентября 2024 года, 1483 евро на 1 сентября 2025 года, 1656 евро с сентября 2026 года за 30 часов работы, с 1 сентября 2027 года — 1795 евро за 40 часов работы.

В апреле на заседании рабочей группы были предложены три возможных сценария выравнивания нагрузки учителей общего образования. Первый предполагает, что 60% рабочей нагрузки преподает учитель ведет уроки, а 40% рабочей нагрузки приходятся на другие обязанности. Такое распределение нагрузки предлагается ввести с 1 сентября 2023 года. На заседании Национального трехстороннего совета по сотрудничеству в четверг министр образования и науки Анита Муйжниеце заявила, что для такого распределения нагрузки в стране необходимо еще 4000 учителей.

Второй сценарий предусматривает постепенный переход к соотношению рабочего времени 60% и 40%, а третий сценарий предлагает соотношение рабочего времени 60% и 40% в качестве рекомендуемого, но не обязательного,

В рабочей группе не было единого мнения по этим сценариям, и для каждого из них учитывались как преимущества, так и недостатки.

Руководитель рабочей группы, советник министра образования Янис Клаузе сообщил, что до 30 июня МОН может представить предложения по повышению заработной платы учителей.

Следующее заседание рабочей группы запланировано на 21 июля.

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