Министерство сообщения не может найти госсекретаря: кандидатов не устраивает зарплата в 2400 евро

Поиски кандидата на должность госсекретаря Министерства сообщения осложняет существующий уровень оплаты труда, а также слабая организация ротации и отсутствие содействия росту кадров в государственном управлении, заявил министр сообщения Талис Линкайтс.

По его словам, поиски госсекретаря ведутся постоянно. Объявляются также конкурсы на должности специалистов по коммуникации и юристов министерства, но обычно приходится сталкиваться с иронией кандидатов, когда им озвучивают размер предлагаемой зарплаты.

По словам Линкайтса, низкий уровень зарплат в министерстве становится особенно очевиден в сравнении с предприятиями транспортной отрасли, работающими в секторах авиации, железнодорожных перевозок. "К сожалению, найти госсекретаря, зарплата которого составит 2400 евро до уплаты налогов, сложно, потому что люди хорошо осознают уровень ответственности", — сказал министр.

В качестве второй причины того, что госсекретаря найти сложно, Линкайтс назвал слабую организацию ротации и отсутствие содействия росту кадров в государственном управлении. Поэтому в госуправлении нет резерва кадров, где можно было бы найти человека на должность. Также проблемой является узкая специализация специалистов в конкретных секторах, сказал министр.

Как сообщалось, в апреле этого года должность госсекретаря Министерства сообщения по согласию сторон покинул Каспар Озолиньш, работавший на этом посту с 2013 года.